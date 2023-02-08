Пранделли: «Каждые 10-15 лет наш футбол сотрясает скандал»

Бывший наставник итальянской сборной Чезаре Пранделли прокомментировал скандал со штрафом «Ювентуса». Туринский клуб лишили пятнадцати очков в турнирной таблице итальянского чемпионата, и Пранделли считает расследование необъективным - он недоумевает, почему наказали снова только лишь «Ювентус».

- Это деликатная тема, ноя, честно говоря, недоумеваю. Хорошо, некоторые вещи «Ювентус», скорее всего, сделал. Но я не думаю, что он мог сделать все это в одиночестве, и что больше нет никаких иных виновников. Очень горькое чувство, наш футбол каждые 10-15 лет сотрясает скандал, страдает репутация, и мы не можем выбраться из этого, - цитирует слова Пранделли juvenews.eu.