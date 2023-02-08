Дзанетти рассказал, футболку какого игрока «Интера» он хотел бы заполучить в конце сезона

Бывший капитан миланского «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о том, чью футболку он хотел бы получить в конце сезона. Естественно, речь идет об игроках все того же «Интера». И Дзанетти уже выбрал своего фаворита - это Маттео Дармиан.

- Я бы попросил футболку Дармиана, он очень спокоен, не пытается привлечь к себе внимание, занят своим делом. Серьезный, профессиональный парень. Именно такие игроки в любой команде выполняют львиную долю черновой работы, они делают разницу на поле, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.

Дармиан выступает за миланский клуб с 2020 года, любопытно, но он является воспитанником «Милана».