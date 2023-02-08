В «Наполи» дали чёткий ответ по продаже Осимхена

Владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался насчет возможного ухода из неаполитанского клуба нигерийского центрфорварда Виктора Осимхена. Интерес к африканскому футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Осимхен не продается. Наши футболисты интересны многим клубам, однако я не собираюсь их продавать. У «Наполи» нет проблем с финансами», - передает слова де Лаурентиса журналист Николо Скира в социальных сетях.

24-летний нападающий связан контрактными обязательствами с «Наполи» до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Осимхен отметился 16 забитыми мячами в 17 поединках чемпионата Италии.