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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти: «Со Шкриньяром всё просто, мы предложили ему максимально возможный контракт, он отказался»

08 Февраля 2023 • 04:05 Комментировать

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о неудаче с продлением контракта Милана Шкриньяра, который летом покинет клуб. По словам Дзанетти, руководство «Интера» сделало все возможное для того, чтобы удержать Шкриньяра, но это не получилось.

- Все просто, мы предложили ему максимально возможный контракт, он подумал, потом отказался. Мы должны принять это. До июня он будет с нами и мы будем думать, как воспользоваться его услугами наилучшим образом. Потом мы пойдем своей дорогой, вперед, а Милан наденет другую футболку и мы пожелаем ему всего наилучшего, - цитирует Дзанетти fcinter1908.it.

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Интер Милан Хавьер Дзанетти Милан Шкриньяр
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