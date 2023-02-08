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Чемпионат Италии. Серия А

Тони: «Штраф в 15 очков может сыграть на руку «Ювентусу»

08 Февраля 2023 • 03:57 Комментировать

Бывший итальянский нападающий Лука Тони, в ходе своей долгой карьеры поигравший также в составе «Ювентуса», считает, что неприятности в виде штрафа в пятнадцать очков могут даже сыграть на руку туринскому гранду. По его словам, теперь на «Ювентус» не будет оказываться давление в связи с необходимостью бороться за чемпионский титул.

- Это непростая для клуба ситуация, штраф прямо посреди сезона. Но я вижу в этом и преимущества, в частности, сейчас «Ювентус» может сыграть раскованнее, ведь уже никто не будет требовать от него борьбы за чемпионский титул, - цитирует слова Тони итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Ювентус Лука Тони
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