Дзанетти: «Всё, что делает Моуринью - это во благо команды»

Бывший футболист миланского «Интера» Хавьер Дзанетти по-прежнему очень высоко ценит португальского специалиста Жозе Моуринью. Сейчас Жозе тренирует столичную «Рому», но в прошлом он успел поработать с миланским «Интером», и там до сих пор вспоминают с благодарностью этот период, ведь тогда «Интер» сделал требл - выиграл не только чемпионат и Кубок Италии, но и самый престижный футбольный турнир Европы - Лигу чемпионов. Дзанетти считает, что даже если методы Моуринью иногда отдают эпатажем, все, что он делает, делает для блага команды.

- Жозе есть Жозе, он всегда старается для команды. Когда ругает тебя, когда хвалит - все делается ради блага команды, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.