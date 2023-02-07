Кассано: «Только победа «Интера» в Лиге чемпионов спасёт Индзаги от провала»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано вновь раскритиковал главного тренера «Интера» Симоне Индзаги.

По словам экс-форварда, боссам «нерадзурри» следует пересмотреть целесообразность нахождения Индзаги на посту рулевого, если в оставшейся части кампании команда не добьётся грандиозных успехов.

«На месте Индзаги мне было бы стыдно – 13 очков отставания от «Наполи», тратящего гораздо меньше денег за зарплаты игроков. Думаю, единственный шанс спасти этот сезон – выиграть Лигу чемпионов. Если не считать две победы в дерби с «Миланом», дела по-прежнему обстоят плохо», – приводит TMW слова Кассано.