Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бонек: «Наполи» лучше «Реала»

07 Февраля 2023 • 21:47 Комментировать (1)
Айнтрахт Фр
...
Наполи
1 2.70 X 3.60 2 2.50
21.02 23:00

Бывший польский футболист и вице-президент УЕФА Збигнев Бонек высказался о силе «Наполи».

Команда Лучано Спаллетти уверенно шагнула в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставив позади себя «Ливерпуль», и в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу Серии А с 13-очковым отрывом от преследователей.

«Наполи» очень хорош, но не стоит забывать, что «Айнтрахт» – не проходной соперник. Однако, думаю, неаполитанцы зайдут далеко, если сохранят текущий уровень.

Они вполне могут замахнуться даже на победу в Лиге чемпионов, почему бы нет? На мой взгляд, «Наполи» играет лучше, чем мадридский «Реал», так как добивается побед в доминирующем стиле, а не за счёт контратак и плотной обороны», – цитирует Football Italia Бонека.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Збигнев Бонек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ivan_petrenko95
07 Февраля 2023 в 22:12
я бы сказал Наполи в данный момент лучше почти любой команды в европе, если куража хватит надеюсь они не только Серию А возьмут (в чем я не сомневаюсь), но и в ЛЧ наведут шороху.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.02.23 в 22:45
Салернитана Салернитана
Ювентус Ювентус
5.80 4.10 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Февраля
22:15 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:47 · Италия. Серия А
Бонек: «Наполи» лучше «Реала» 1
21:43 · Италия. Серия А
Демирал продаст футболку Роналду, средства пойдут пострадавшим от землетрясения
21:29 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А претендует на защитника «Челси» Чалобу
20:42 · Италия. Серия А
«Наполи» требует более 150 млн евро за Осимхена
20:14 · Италия. Серия А
Ибрагимович провёл тренировку с «Миланом», швед может сыграть против «Торино»
18:34 · Италия. Серия А
«Реал» и «Интер» могут обменяться игроками 1
18:21 · Англия. Премьер-лига
​Представитель Миранчука прокомментировал слухи о «Челси» 1
16:40 · Италия. Серия А
​«Ненавижу «Ювентус»: Прокурор Турина оказался под ударом 1
15:58 · Италия. Серия А
​Осимхен выпрыгнул выше Роналду 1
15:45 · Италия. Серия А
​«Ювентус» расстанется с ди Марией и ещё с четырьмя игроками
14:56 · Италия. Серия А
​Названы тренеры, которые могут сменить Пиоли в «Милане» 9
14:27 · Италия. Серия А
​Дзаньоло переходит в «Галатасарай» 1
13:31 · Италия. Серия А
Аленичев считает, что Алексею Миранчуку не стоит возвращаться в РПЛ
12:58 · Италия. Серия А
«Интер» выкупил Асллани за 10 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем