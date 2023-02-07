Бонек: «Наполи» лучше «Реала»

Бывший польский футболист и вице-президент УЕФА Збигнев Бонек высказался о силе «Наполи».

Команда Лучано Спаллетти уверенно шагнула в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставив позади себя «Ливерпуль», и в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу Серии А с 13-очковым отрывом от преследователей.

«Наполи» очень хорош, но не стоит забывать, что «Айнтрахт» – не проходной соперник. Однако, думаю, неаполитанцы зайдут далеко, если сохранят текущий уровень.

Они вполне могут замахнуться даже на победу в Лиге чемпионов, почему бы нет? На мой взгляд, «Наполи» играет лучше, чем мадридский «Реал», так как добивается побед в доминирующем стиле, а не за счёт контратак и плотной обороны», – цитирует Football Italia Бонека.