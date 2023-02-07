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Чемпионат Италии. Серия А

Назван клуб, в который может уйти Анчелотти из «Реала»

07 Февраля 2023 • 18:27 Комментировать (1)

Итальянский специалист Карло Анчелотти может быть уволен из мадридского «Реала» по завершении клубного чемпионата мира, который сейчас проходит в Марокко.

Как стало известно журналистам портала Goal.com, в случае отставки 63-летний специалист может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересована столичная «Рома», которую в настоящий момент возглавляет звездный португальский тренер Жозе Моуринью.

Анчелотти занимает пост рулевого «королевского» клуба с июля 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с мадридским грандом рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
07 Февраля 2023 в 18:41
у Жозе неплохо получается в Роме, смысла нет его менять. и Анчелотти посреди сезона увольнять неправильно, кто его заменит? их спад в основном изза травм и маленькой скамейки, это не его вина.
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