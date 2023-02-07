Назван клуб, в который может уйти Анчелотти из «Реала»

Итальянский специалист Карло Анчелотти может быть уволен из мадридского «Реала» по завершении клубного чемпионата мира, который сейчас проходит в Марокко.

Как стало известно журналистам портала Goal.com, в случае отставки 63-летний специалист может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересована столичная «Рома», которую в настоящий момент возглавляет звездный португальский тренер Жозе Моуринью.

Анчелотти занимает пост рулевого «королевского» клуба с июля 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с мадридским грандом рассчитано до окончания сезона-2023/2024.