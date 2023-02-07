​«Ненавижу «Ювентус»: Прокурор Турина оказался под ударом

В сети появилось видео, снятое в 2019 году. На нём прокурор Турина Чиро Санториелло говорит, что он «ненавидит «Ювентус» и «поддерживает «Наполи». Всё бы ничего, но Чиро Санториелло является главным обвинителем в расследовании финансовой деятельности «Ювентуса».

«Я суперфанат «Наполи» и ненавижу «Ювентус», - сказал Санториелло на видео четырёхлетней давности. Видео было снято на футбольном мероприятии.

Теперь Чиро Санториелло оказался под ударом - фанаты «Ювентуса» критикуют прокурора и считают, что его футбольные предпочтения могут влиять на текущее расследование.

Напомним, что с «Ювентуса» ранее сняли 15 очков за финансовые махинации. Разбирательство продолжается.