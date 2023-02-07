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Чемпионат Италии. Серия А

​Осимхен выпрыгнул выше Роналду

07 Февраля 2023 • 15:58 Комментировать

Многие футбольные болельщики помнят гол Криштиану Роналду за «Ювентус» в ворота «Сампдории». Тогда звёздному португальцу удалось в прыжке достичь высоты в 2 метра и 56 сантиметров.

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен в воскресном матче против «Специи» превзошёл показатель Криштиану Роналду. Нигериец забил гол головой с высоты в 2 метра и 58 сантиметров. Об этом на своих страницах рассказывает Football Italia.

Согласно данным из открытых источников, рост Виктора Осимхена составляет 186 сантиметров. Рост Криштиану Роналду – 187 сантиметров.

Добавим, что «Наполи» уверенно лидирует в чемпионате Италии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Наполи Виктор Осимхен
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