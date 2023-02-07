​«Ювентус» расстанется с ди Марией и ещё с четырьмя игроками

По завершению сезона «Ювентус» планирует расстаться с пятью футболистами. На фоне финансовых проблем туринский клуб не будет предлагать новые контракты Анхелю ди Марии, Хуану Куадрадо, Алексу Сандро, Адриену Рабио и Леандро Паредесу. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta Dello Sport.

Расставание с этой пятёркой футболистов позволит «Ювентусу» сэкономить 70 миллионов евро, отмечает источник.

Напомним, что недавно с «Ювентуса» были сняты 15 очков за финансовые махинации. Туринцы рискуют не попасть в Лигу чемпионов, и этот факт тоже серьёзно бьёт по финансовой ситуации клуба.