Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» расстанется с ди Марией и ещё с четырьмя игроками

07 Февраля 2023 • 15:45 Комментировать

По завершению сезона «Ювентус» планирует расстаться с пятью футболистами. На фоне финансовых проблем туринский клуб не будет предлагать новые контракты Анхелю ди Марии, Хуану Куадрадо, Алексу Сандро, Адриену Рабио и Леандро Паредесу. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta Dello Sport.

Расставание с этой пятёркой футболистов позволит «Ювентусу» сэкономить 70 миллионов евро, отмечает источник. 

Напомним, что недавно с «Ювентуса» были сняты 15 очков за финансовые махинации. Туринцы рискуют не попасть в Лигу чемпионов, и этот факт тоже серьёзно бьёт по финансовой ситуации клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Алекс Сандро Хуан Куадрадо Леандро Паредес Адриен Рабио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.02.23 в 22:45
Салернитана Салернитана
Ювентус Ювентус
5.80 4.10 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Февраля
16:40 · Италия. Серия А
​«Ненавижу «Ювентус»: Прокурор Турина оказался под ударом
15:58 · Италия. Серия А
​Осимхен выпрыгнул выше Роналду
15:45 · Италия. Серия А
​«Ювентус» расстанется с ди Марией и ещё с четырьмя игроками
14:56 · Италия. Серия А
​Названы тренеры, которые могут сменить Пиоли в «Милане» 5
14:27 · Италия. Серия А
​Дзаньоло переходит в «Галатасарай» 1
13:31 · Италия. Серия А
Аленичев считает, что Алексею Миранчуку не стоит возвращаться в РПЛ
12:58 · Италия. Серия А
«Интер» выкупил Асллани за 10 миллионов евро
11:11 · Италия. Серия А
«Интер» ждёт ответа от де Врея по поводу продления контракта
10:28 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Кокорин заслуженно перешёл в «Фиорентину»
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не сбавляет интерес к нападающему «Ювентуса»
08:45 · Италия. Серия А
Мостовой сделал прогноз на матч «Салернитана» - «Ювентус»
08:38 · Италия. Серия А
«Атлетико» и «Милан» поборются за полузащитника «Реала»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Кейн или Осимхен: «Манчестер Юнайтед» выбрал нового центрфорварда
08:08 · Италия. Серия А
Аллегри: «Задача «Ювентуса» - не вылететь из Серии А»
07:56 · Италия. Серия А
Известно, за что «Милан» может уволить Пиоли
Все новости
Рекомендуем