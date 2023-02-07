​Названы тренеры, которые могут сменить Пиоли в «Милане»

«Милан» переживает кризис. В семи последних матчах «россонери» дважды сыграли вничью при пяти поражениях. Как следствие, главный тренер команды Стефано Пиоли оказался под давлением. Если прогресса не будет, руководители «Милана» могут отважиться на тренерскую перестановку.

Как сообщает La Repubblica, в случае отставки Стефано Пиоли «Милан» может возглавить Антонио Конте или Роберто де Дзерби. Отмечается, что оба варианта являются дорогостоящими. Первый из них сейчас зарабатывает в «Тоттенхэме» 17 миллионов евро за сезон, а второй только недавно подписал долгосрочный контракт с «Брайтоном» с окладом в 5 миллионов евро в год.