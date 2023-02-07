​Дзаньоло переходит в «Галатасарай»

Полузащитник Николо Дзаньоло переходит из «Ромы» в «Галатасарай». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже согласовали сделку. «Галатасарай» заплатит за 23-летнего итальянца около 20 миллионов евро с бонусами. Контракт будет рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Отмечается, что в контракте Николо Дзаньоло с «Галатасараем» будет прописана опция выкупа за 35 миллионов евро.

Во вторник Николо Дзаньоло вылетает в Стамбул. Там он подпишет трудовое соглашение с «Галатасараем» после прохождения медицинского обследования, если проблем выявлено не будет.