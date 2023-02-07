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Чемпионат Италии. Серия А

​Дзаньоло переходит в «Галатасарай»

07 Февраля 2023 • 14:27 Комментировать (1)

Полузащитник Николо Дзаньоло переходит из «Ромы» в «Галатасарай». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже согласовали сделку. «Галатасарай» заплатит за 23-летнего итальянца около 20 миллионов евро с бонусами. Контракт будет рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Отмечается, что в контракте Николо Дзаньоло с «Галатасараем» будет прописана опция выкупа за 35 миллионов евро.

Во вторник Николо Дзаньоло вылетает в Стамбул. Там он подпишет трудовое соглашение с «Галатасараем» после прохождения медицинского обследования, если проблем выявлено не будет.

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Галатасарай Рома Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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3Tituli
07 Февраля 2023 в 14:41
Вот тебе и талант... в 23 года идти в турецкую лигу...
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