«Интер» выкупил Асллани за 10 миллионов евро

Миланский «Интер» выкупил полузащитника Кристьяна Асллани у «Эмполи» за 10 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, молодой албанец перебрался на «Джузеппе Меацца» летом на правах аренды с обязательным правом выкупа. В нынешнем розыгрыше итальянский серии А футболист уже успел отыграть 12 матчей. В этих играх Асллани не отметился ни одним результативным действием.

Асллани ранее успел отыграть всего один полноценный сезон в Серии А в составе «Эмполи». На счету 20-летнего полузащитника уже есть три поединка за взрослую сборную Албании.