«Интер» ждёт ответа от де Врея по поводу продления контракта

Миланский «Интер» ждёт ответа от своего центрального защитника Стефана де Врея по поводу продления контракта. Недавно «нерадзурри» предложили нидерландцу новое двухлетнее соглашение, но футболист пока не сообщил о своём решении руководству.

Напомним, контракт де Врея заканчивается по окончанию нынешнего сезона. На 31-летнего защитника есть спрос среди клубов Английской премьер-лиги.

Ранее стало известно, что «Интер» следующим летом на правах свободного агента покинет другой центральный защитник – Милан Шкриньяр, который уже подписал предварительный контракт с французским «ПСЖ».