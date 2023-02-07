Известно, за что «Милан» может уволить Пиоли

Над главным тренером «Милана» Стефано Пиоли повисла угроза увольнения с занимаемого поста в связи с неудачными результатами команды в последнее время. По данным Calciomercato, пока боссы «россонери» доверяют специалисту, однако могут изменить свое мнение, если команда не исправит положение.

В случае, если падение «Милана» будет продолжаться и появится угроза непопадания команды в Лигу чемпионов, может быть рассмотрен вариант с отставкой Пиоли.

Напомним, что «россонери» потерпели четыре поражения подряд. После 21-го тура чемпионата Италии «Милан» набрал 38 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.