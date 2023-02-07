Раскрыты все детали трансфера Дзаньоло в «Галатасарай»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло завершает переход в турецкий «Галатасарай». По сообщениям журналиста Николо Скиры, руководство стамбульского клуба заплатит за итальянского футболиста 15 миллионов. Еще пять миллионов будут предусмотрены в качестве бонусных выплат.

Николо заключит с «Галатасараем» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2027 года. В Турции он будет зарабатывать три миллиона евро в год. В договоре будет указана клаузула в размере 30 миллионов.

В сезоне-2022/2023 Дзаньоло провел 17 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.