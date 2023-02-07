Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» нашёл усиление в Италии

07 Февраля 2023 • 06:30 Комментировать

23-летний нидерландский защитник Перр Схюрс, выступающий в чемпионате Италии за «Торино», может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщается на страницах Fichajes.

По сведениям источника, заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Атлетико». Главным конкурентом «матрасников» в споре за игрока считается английский «Лестер».

Трансферная стоимость Перра оценивается в 12 миллионов евро. Он пополнил ряды туринского клуба летом прошлого года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В текущем сезоне Серии А защитник провел 15 поединков, в которых отдал два ассиста и получил три желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Торино перр Схюрс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.02.23 в 22:45
Салернитана Салернитана
Ювентус Ювентус
5.80 4.10 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Февраля
06:40 · Италия. Серия А
Раскрыты все детали трансфера Дзаньоло в «Галатасарай»
06:30 · Италия. Серия А
«Атлетико» нашёл усиление в Италии
06:01 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Реала» может перейти в команду Моуринью
04:10 · Италия. Серия А
Дзанетти рассказал, как «Интер» пытался пригласить Месси
03:40 · Англия. Премьер-лига
Источник: Моуринью мечтает о возвращении в «Челси»
03:30 · Италия. Серия А
Дзанетти рассказал, каким клубам отказал ради миланского «Интера»
03:18 · Италия. Серия Б
«Беневенто» назначил нового тренера вместо уволенного Каннаваро
02:58 · Италия. Серия А
Габбьядини забил 40 процентов голов «Сампдории» в текущем сезоне
02:55 · Италия. Серия А
«Монца» - единственная команда Серии А, которая еще не проигрывала в 2023 году
02:47 · Италия. Серия А
Станкович расстроился и отказался общаться с прессой
02:35 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Запах победы - он особенный, мы выиграли заслуженно»
02:31 · Италия. Серия А
Сарри: «Теряем очки»
00:46 · Италия. Серия А
После победы над «Ювентусом» «Монца» чудом спасла матч с аутсайдером
00:27 · Италия. Серия А
​«Салернитана» - «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии – 7 февраля 2023
06 Февраля
22:48 · Италия. Серия А
«Верона» отобрала очки у «Лацио»
Все новости
Рекомендуем