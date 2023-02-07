«Атлетико» нашёл усиление в Италии

23-летний нидерландский защитник Перр Схюрс, выступающий в чемпионате Италии за «Торино», может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщается на страницах Fichajes.

По сведениям источника, заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Атлетико». Главным конкурентом «матрасников» в споре за игрока считается английский «Лестер».

Трансферная стоимость Перра оценивается в 12 миллионов евро. Он пополнил ряды туринского клуба летом прошлого года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В текущем сезоне Серии А защитник провел 15 поединков, в которых отдал два ассиста и получил три желтые карточки.