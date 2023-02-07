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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Реала» может перейти в команду Моуринью

07 Февраля 2023 • 06:01 Комментировать

Испанский полузащитник Иско, известный своей карьерой в мадридском «Реале», может перебраться в итальянский чемпионат. Как сообщает Calciomercato, услуги 30-летнего футболиста были предложены столичной «Роме».

Согласно данным источника, представитель игрока предложил Иско в качестве потенциальной замены Николо Дзаньоло, который близок к уходу из римского клуба. Итальянец договаривается о трансфере в стамбульский «Галатасарай».

В настоящий момент Иско находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы была «Севилья», которую он покинул в конце 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Иско
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