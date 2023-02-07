Дзанетти рассказал, как «Интер» пытался пригласить Месси

Бывшая звезда миланского «Интера» Хавьер Дзанетти сейчас является вице-президентом клуба, и он рассказал о том, как «Интер» пытался пригласить к себе Лионеля Месси. Сейчас Месси выступает за «ПСЖ», он покинул «Барселону» летом 2021 года. По словам Дзанетти, «Интер» не может тягаться с «ПСЖ» и английскими клубами по причине не столь большого бюджета.

- Мы говорили об этом в разные моменты. Но когда он ушел из «Барселоны», у нас не было возможности соперничать с «ПСЖ» или английскими клубами. Слишком разные финансовые возможности, - цитирует слова Хавьера Дзанетти fcinter1908.it.