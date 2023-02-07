Дзанетти рассказал, каким клубам отказал ради миланского «Интера»

Аргентинский полузащитник Хавьер Дзанетти всю свою карьеру в Европе провел в миланском «Интере», но у него были и другие предложения развития карьеры. Дзанетти рассказал, какие известные клубы приглашали его.

- В 2001 году Вальдано приглашал меня в Мадрид. Переговоры были, но я решил остаться в «Интере». Помимо денег, важны также семья, отношения с фанатами, к тому же, я хотел оставить след в «Интере». Также меня приглашали «Манчестер Юнайтед», причем лично Фергюсон, когда мы встретились с ним случайно в аэропорту, и «Барселона», - цитирует слова Хавьера Дзанетти издание Tuttosport.