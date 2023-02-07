Габбьядини забил 40 процентов голов «Сампдории» в текущем сезоне

В матче двадцать первого тура чемпионата Италии генуэзская «Сампдория» была близка к своей второй победе в 2023 году, но арбитр назначил пенальти в ворота дорианцев, и «Монца» сумела сравнять счет.

В составе «Сампдории» оба мяча забил Маноло Габбьядини - это его второй дубль в Серии А после того, как он забил два мяча в апреле 2016 года в матче между «Наполи» и «Болоньей». На счету Маноло в текущем сезоне уже четыре мяча, в то время как в общей сложности команда забила десять голов. Это означает, что Габбьядини забил 40 процентов голов своей команды в текущем сезоне.

В следующем туре «Сампдория» сыграет с «Интером».