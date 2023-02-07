«Монца» - единственная команда Серии А, которая еще не проигрывала в 2023 году

В матче двадцать первого тура чемпионата Италии генуэзская «Сампдория» была близка к своей второй победе в 2023 году, но арбитр назначил пенальти в ворота дорианцев, и «Монца» сумела сравнять счет.

Это позволило команде Рафаэлло Палладино уйти от поражения - и на данный момент она остается единственной командой Серии А, которая еще не проигрывала в 2023 году, несмотря на то, что за прошедший месяц с хвостиком в Серии прошли уже шесть туров. Дважды «Монца» выиграла, а еще четыре раза сыграла вничью.

В следующем туре «Монце» предстоит сыграть с «Болоньей», это случится двенадцатого февраля.