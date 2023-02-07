Станкович расстроился и отказался общаться с прессой

В матче двадцать первого тура чемпионата Италии «Сампдория» была близка ко второй победе в 2023 году, но арбитр назначил пенальти в ворота генуэзского клуба, и «Монца» сумела сравнять счет. Это настолько расстроило сербского наставника «Сампдории» Деяна Станковича, что он отказался общаться с прессой после игры.

К журналистам, однако, вышла девушка - представитель пресс-службы «Сампдории», которая передала лаконичное сообщение Деяна - ему нравится, что команда снова играет. В следующем туре проверять успехи Станковича будет его бывший клуб - «Сампдории» предстоит поединок с «Интером».