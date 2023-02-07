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Чемпионат Италии. Серия А

После победы над «Ювентусом» «Монца» чудом спасла матч с аутсайдером

07 Февраля 2023 • 00:46 Комментировать
Монца
2:2
Сампдория
окончен

Набравшая отличную форму «Монца» (неделю назад был обыгран «Ювентус», как ни как) в матче 21-го тура чемпионата Италии принимала «Сампдорию», предпоследнюю команду лиги, которая проиграла до этого четыре матча кряду. Хозяева поля почти безраздельно контролировали мяч, но это им мало что дало. Коллектив из Генуи бил по воротам так же часто, как и противник, а главное - лучше реализовал созданное. Удары Маноло Габбьядини в начале каждого тайма позволили аутсайдеру вести на протяжении большей части поединка. У «Монцы» отличился Андреа Петанья. Лишь на девятой компенсированной минуте «Монца» ушла от поражения, реализовав 11-метровый.

«Сампдория» остается в зоне вылета и должна ликвидировать восьмиочковое отставание от спасительной позиции, «Монца» - 10-я.

Протокол игры  
Монца2:2Сампдория
  12'Габбьядини Маноло (0:1)
(1:1) Петанья Андреа33'  
  58'Габбьядини Маноло (1:2)
(2:2) Пессина Маттео90'  
Ди Грегорио МикелеИццо Армандо  51' 57' (Марлон ( 57') Мари ПаблоКальдирола Лука 79' (Валоти Матиа ( 79') Чиурриа Патрик 72' (Ровелла Николо ( 72') Аугусто КарлосПессина МаттеоМачин Хосе 72' (Биринделли Самуэле ( 72') Мота Дани 79' (Колпани Андреа ( 79') Капрари Джанлука  79'Петанья Андреа
Запасные: Гюткьяр КристианСоррентино АлессандроКарбони ФранкоРаноккья ФилиппоАнтов ВалентинКраньо АлессиоД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
Аудеро ЭмильАмионе Бруно  64'Нюйтинк Брэм 46' (Мурру Никола ( 46'  90') Колли ОмарЛерис Мехди  34' 85' (Дзаноли Алессандро ( 85') Ауджелло ТоммазоУинкс ГарриКюизанс Микаэль 46' (Ринкон Томас ( 46'  90') Габбьядини МанолоДжуричич Филип 68' (Flavio Paoletti ( 68') Ламмерс Сэм 74' (Квальярелла Фабио ( 74')
Запасные: Турк МартинИлкхан ЭмирханРавалья НиколаЙепес ЖерарМурильо ДжейсонМалагрида Лоренцо
06 февраля. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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Сампдория Монца
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Монца Монца
Сампдория Сампдория
2
2
1.83 3.65 4.50
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Ювентус Ювентус
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Сегодня, 07 Февраля
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