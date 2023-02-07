После победы над «Ювентусом» «Монца» чудом спасла матч с аутсайдером

Набравшая отличную форму «Монца» (неделю назад был обыгран «Ювентус», как ни как) в матче 21-го тура чемпионата Италии принимала «Сампдорию», предпоследнюю команду лиги, которая проиграла до этого четыре матча кряду. Хозяева поля почти безраздельно контролировали мяч, но это им мало что дало. Коллектив из Генуи бил по воротам так же часто, как и противник, а главное - лучше реализовал созданное. Удары Маноло Габбьядини в начале каждого тайма позволили аутсайдеру вести на протяжении большей части поединка. У «Монцы» отличился Андреа Петанья. Лишь на девятой компенсированной минуте «Монца» ушла от поражения, реализовав 11-метровый.

«Сампдория» остается в зоне вылета и должна ликвидировать восьмиочковое отставание от спасительной позиции, «Монца» - 10-я.