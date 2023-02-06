​«Галатасарай» близок к завершению сделки по Дзаньоло

«Галатасарай» близок к завершению сделки по нападающему «Ромы» Николо Дзаньоло.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны обсуждают окончательные детали сделки после того, как личные условия были согласованы с игроком несколько дней назад. Сообщается, что Дзаньоло сможет вылететь в Стамбул уже завтра, 7 февраля, если все пойдёт по плану. Романо отметил, что речь идёт о покупке футболиста с прописанной суммой отступных.

Напомним, что Николо выступал за «Рому» с 2018 года, проведя во всех турнирах 128 матчей и забив 24 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока итальянской сборной в 30 миллионов евро.