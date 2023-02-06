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Чемпионат Италии. Серия А

Дабо назвал единственного конкурента «Наполи»

06 Февраля 2023 • 19:42 Комментировать
Сампдория
...
Интер Милан
12.02 21:30

Бывший французский полузащитник миланского «Интера» Усман Дабо прокомментировал ситуацию в чемпионате Италии. Он уверен, что лишь только один клуб способен догнать в турнирной таблице безоговорочного кандидата на чемпионство – «Наполи».

«Участвует ли «Интер» в гонке за скудетто? «Наполи» очень сильно вырвался вперёд в турнирной таблице, играют они по-прежнему отлично и сбавлять темп не собираются. Я полагаю, что «Интеру» будет очень сложно набирать очки и догнать лидера чемпионата. Но сейчас «Интер» - единственная команда в Италии, которая может это сделать», - цитирует Дабо FC Inter News.

Напомним, что вчера «Интер» одержал победу над «Миланом» в дерби и набрал 43 очка, у «Наполи» - 56 очков.

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Интер Милан Наполи Усман Дабо
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