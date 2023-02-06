Три топ-футболиста «Ювентуса» могут перейти в «Барселону»

Каталонская «Барселона» проявляет заинтересованность в услугах сразу нескольких игроков туринского «Ювентуса», об этом стало известно журналистам портала Goal.com.

По сведениям источника, в сфере интересов «сине-гранатовых» находятся нападающий Душан Влахович, вингер Федерико Кьеза и полузащитник Мануэль Локателли. Перечисленные игроки могут покинуть команду по завершении сезона, поскольку «Ювентусу» будет непросто пробиться в Лигу чемпионов из-за снятия с клуба 15 очков за финансовые махинации.

После 20 сыгранных туров чемпионата Италии туринский гранд с 23 набранными баллами занимает 13-е место. Подопечные Массимилиано Аллегри отстают от зоны Лиги чемпионов на 15 очков.