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Чемпионат Италии. Серия А

Три топ-футболиста «Ювентуса» могут перейти в «Барселону»

06 Февраля 2023 • 10:26 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» проявляет заинтересованность в услугах сразу нескольких игроков туринского «Ювентуса», об этом стало известно журналистам портала Goal.com.

По сведениям источника, в сфере интересов «сине-гранатовых» находятся нападающий Душан Влахович, вингер Федерико Кьеза и полузащитник Мануэль Локателли. Перечисленные игроки могут покинуть команду по завершении сезона, поскольку «Ювентусу» будет непросто пробиться в Лигу чемпионов из-за снятия с клуба 15 очков за финансовые махинации.

После 20 сыгранных туров чемпионата Италии туринский гранд с 23 набранными баллами занимает 13-е место. Подопечные Массимилиано Аллегри отстают от зоны Лиги чемпионов на 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Душан Влахович Мануэль Локателли Федерико Кьеза
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06 Февраля 2023 в 10:33
У Юве есть все шансы попасть в ЛЧ, выиграв ЛЕ, но смогу ли он собраться!?
Если уйдет Кьезо и Влахович, то Юве будет очень непросто и в следующем сезоне!
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