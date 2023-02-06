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Чемпионат Италии. Серия А

Берлускони: «В следующем сезоне «Монца» хочет выиграть скудетто»

06 Февраля 2023 • 09:33 Комментировать

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони поведал о планах своей команды на следующий сезон. По его словам, клуб собирается побороться за чемпионский титул.

«Планы на следующий сезон? Мы намерены выиграть скудетто. «Монца» должна верить, что станет большим клубом. Тот, кто верит в себя, всегда добивается успеха», - передает слова руководителя Corrierre della Sera.

После 20 сыгранных матчей «Монца» набрала 25 баллов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведет на своем домашнем поле против генуэзской «Сампдории» сегодня, 6 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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