Индзаги оценил уровень игры Лаутаро Мартинеса

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выступлениях нападающего Лаутаро Мартинеса. Во вчерашнем дерби против «Милана» форвард отметился единственным голом, принеся своей команде минимальную победу со счетом 1:0.

«На протяжении 12 месяцев Мартинес стабильно показывает высокий уровень футбола. У него практически не было отдыха из-за повреждений Лукаку и Корреа. Но при этом не стоит умалять достоинства других футболистов «Интера», - цитирует специалиста издание Football-Italia.

Стоит отметить, что после окончания чемпионата мира – 2022 Лаутаро отметился семью забитыми мячами в девяти матчах за «нерадзурри».