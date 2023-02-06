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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги оценил уровень игры Лаутаро Мартинеса

06 Февраля 2023 • 09:09 Комментировать

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выступлениях нападающего Лаутаро Мартинеса. Во вчерашнем дерби против «Милана» форвард отметился единственным голом, принеся своей команде минимальную победу со счетом 1:0.

«На протяжении 12 месяцев Мартинес стабильно показывает высокий уровень футбола. У него практически не было отдыха из-за повреждений Лукаку и Корреа. Но при этом не стоит умалять достоинства других футболистов «Интера», - цитирует специалиста издание Football-Italia.

Стоит отметить, что после окончания чемпионата мира – 2022 Лаутаро отметился семью забитыми мячами в девяти матчах за «нерадзурри».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес
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