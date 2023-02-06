В Италии во время молодёжного дерби «Сампдории» и «Дженоа» подрались... родители футболистов

В то время как во взрослом футболе «Сампдория» и «Дженоа» нынче разведены по разным «весовым категориям», в юношеском футболе они продолжают играть между собой. В категории U16 «Дженоа» выиграла у «Сампдории» со счетом 1:0, а вот в U15 все было наоборот - уже «Сампдория» оставила «грифонов» не у дел, с тем же минимальным счетом.

Также в этом матче произошел комичный эпизод - если юные футболисты на поле вели себя по отношению друг к другу корректно, то их взрослые «отпрыски» на трибунах, следившие за выступлением чад, удержаться от оскорблений друг друга не смогли - что, в конце концов, как сообщает derbyderbyderby.it, привело к драке между взрослыми.

Бывает и такое!