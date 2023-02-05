Раскрыты детали контракта Дзаньоло с «Галатасараем»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может перебраться в турецкую Суперлигу, где заинтересованность в его услугах проявляет стамбульский «Галатасарай». Как стало известно инсайдеру Николо Скире, стороны начали обсуждать условия контракта.

Турецкий топ-клуб готов подписать 23-летнего итальянского хавбека до 2027 года. Заработная плата может составить три миллиона евро в год. Дзаньоло готов принять такой контракт при условии, что в договоре будет прописана клаузула в размере 25-30 миллионов евро.

Действующий контракт игрока с римлянами рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Николо провел 17 поединков во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.