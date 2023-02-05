«Фиорентина» приняла решение по будущему Амрабата

Один из ведущих футболистов «Фиорентины» Софьян Амрабат покинет команду в летнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercato, руководство флорентийского клуба согласилось отпустить марокканца.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к африканскому полузащитнику со стороны двух европейских грандов – каталонской «Барселоны» и «Ливерпуля». «Сине-гранатовые» хотели подписать игрока в январе, однако сделка не состоялась.

Софьян выступает за «Фиорентину» с января 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2024 году. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.