В Турции трансферное окно закрывается 8 февраля, поэтому полузащитник Николо Дзаньоло ещё может перебраться в «Галатасарай» из «Ромы». Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, Дзаньоло запросил у турецкого клуба пункт в контакте, согласно которому футболиста можно будет выкупить. «Галатасарай» готов на это пойти, но при условии, что сумма в указанном пункте будет выше, чем запрашивает Дзаньоло.

Отмечается, что Николо Дзаньоло в крайнем случае готов остаться в «Роме» до лета и дождаться варианта с «Миланом». При таком раскладе полузащитник вряд ли будет играть в ближайшие месяцы, ведь Жозе Моуринью на него не рассчитывает из-за отказа даже тренироваться.