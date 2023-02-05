​Дзаньоло хочет в «Галатасарай», новый раунд переговоров – в понедельник

Полузащитник Николо Дзаньоло открыт к переходу в «Галатасарай», поскольку его перспективы в «Роме», мягко говоря, туманны. Жозе Моуринью не рассчитывает на футболиста после его отказа играть и тренироваться.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, новый раунд переговоров между «Ромой» и «Галатасараем» пройдёт в понедельник. Клуб продолжат обсуждать формулу возможной сделки.

Стоит добавить, что трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Николо Дзаньоло в 30 миллионов евро.