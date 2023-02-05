​Пато: «Через несколько лет «Монца» бросит вызов «Милану» и «Интеру»

Бывший игрок «Милана» Алешандре Пато высоко оценивает перспективы «Монцы». Владельцем этого клуба является Сильвио Берлускони, а директором – Адриано Галлиани.

«Я очень рад за «Монцу». Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани всегда будут в моём сердце. Уверен, что через несколько лет «Монца» сможет бросить вызов «Милану» и «Интеру», - сказал Пато La Gazzetta dello Sport.

Алешандре Пато также рассказывал, что однажды он уже вёл переговоры с «Монцей». Тогда трансфер был невозможен, ведь клуб выступал в Серии Б.

На текущий момент «Монца» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.