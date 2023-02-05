Бывший игрок «Милана» Алешандре Пато признался, что вёл переговоры с «Монцей».

«Я уже разговаривал с Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, но в Серию Б не допускаются футболисты из стран, которые не входят в ЕС. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, теперь, когда они выступают в Серии А, я получу от них сообщение…» - рассказал Пато в ходе интервью для La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент 33-летний Алешандре Пато не имеет клубной прописки. В статусе свободного агента бразильский нападающий оказался после ухода из «Орландо Сити».

На текущий момент «Монца» располагается 11-е место в таблице Серии А.