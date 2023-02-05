Полузащитник Николо Дзаньоло ещё может покинуть «Рому» в зимнее трансферное окно. В последнее время слухи активно связывают 23-летнего футболиста с «Галатасараем». Впрочем, интерес к Дзаньоло проявляет ещё один топ-клуб из Турции – «Фенербахче». Об этом рассказывает журналист Джанлука ди Марцио на страницах своего сайта.

Отмечается, что «Рома» заинтересована в продаже Николо Дзаньоло, а не в аренде.

Стоит сказать, что трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля, то есть у клубов ещё есть время.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Николо Дзаньоло в 30 миллионов евро.