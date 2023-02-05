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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший вратарь «Наполи»: «Осимхен, Кварацхелия и Джэ - лидеры «Наполи»

05 Февраля 2023 • 05:20 Комментировать

Бывший голкипер «Наполи» Джузеппе Тальялатела, как и многие другие имевшие к клубу отношение футболисты, получает огромное удовольствие от выступлений клуба в текущем сезоне.

Неаполитанцы громят соперников в итальянском чемпионате, где мало кто сомневается в том, что именно они в конце сезона получат чемпионский титул, а также вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где им также прочат прекрасное будущее. Тальялатела назвал игроков, которые, по его мнению, делают погоду в «Наполи».

- Кварацхелия, Ким Джэ и Осимхен гарантированно приносят результат. Виктор вообще молодец, он невероятно вырос. Он может стать лучшим бомбардиром чемпионата. Я думаю, что «Наполи» может просить за него не менее 120 миллионов евро, - цитирует слова Тальялателы calcionapoli1926.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен Джузеппе Тальялатела
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