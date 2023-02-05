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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза: «Избавление от костылей - это словно камень с плеч»

05 Февраля 2023 • 03:10 Комментировать

Прошлый, 2022 год пошел для Федерико Кьезы насмарку, девятого января он получил травму во время игры с «Ромой», и, вдобавок, еще и остался без чемпионата мира - возможно, попади туда итальянская сборная, и Кьезе удалось бы совершить небольшой подвиг и быстрее восстановиться, как это было в свое время с Франческо Тотти, в год последнего триумфа итальянцев на чемпионатах мира.

По словам Кьезы, самой большой его радостью в прошлом году был момент, когда он избавился от костылей.

- Я передвигался на костылях целыми неделями. Когда избавился от них, это было невероятное облегчение. Я уже не мог видеть их, - цитирует слова Кьезы итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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