Кьеза: «Избавление от костылей - это словно камень с плеч»

Прошлый, 2022 год пошел для Федерико Кьезы насмарку, девятого января он получил травму во время игры с «Ромой», и, вдобавок, еще и остался без чемпионата мира - возможно, попади туда итальянская сборная, и Кьезе удалось бы совершить небольшой подвиг и быстрее восстановиться, как это было в свое время с Франческо Тотти, в год последнего триумфа итальянцев на чемпионатах мира.

По словам Кьезы, самой большой его радостью в прошлом году был момент, когда он избавился от костылей.

- Я передвигался на костылях целыми неделями. Когда избавился от них, это было невероятное облегчение. Я уже не мог видеть их, - цитирует слова Кьезы итальянское новостное агентство ITASportPress.