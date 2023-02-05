«Сассуоло» впервые в истории обыграл команды из топ-4 Серии А в двух матчах кряду

«Сассуоло» снова огорчил соперника из верхней части турнирной таблицы Серии А.

В прошлом туре «нероверди» уверенно разобрались с «Миланом», победив в гостях со счётом 5:2, а сегодня взяли верх над «Аталантой» – 1:0. Согласно данным Opta, «Сассуоло» впервые в своей истории победил дважды подряд, играя против команд, занимающих место в верхней четвёрке турнирной таблицы Серии А на момент начала тура.

«Сассуоло» располагается на 15-й строчке в чемпионате Италии с 23 набранными очками после 21 тура. Благодаря недавним успехам задел коллектива над зоной вылета в Серию Б вырос до десяти баллов.