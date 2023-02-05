«Аталанта» не смогла вырваться на второе место из-за удаления Меле

В 21-м туре Серии А «Аталанта» гостила у «Сассуоло» с прицелом на второе место в чемпионате Италии. Уже с первых минут аутсайдеры создали пару моментов у ворот соперника, а судьбоносным стал подкат Йоакима Меле на 28-й минуте - удаление с поля. В начале второго тайма Арман Льоренте обводящим ударом с левого угла штрафной попал в дальнюю часть ворот, забив победный гол. Тён Копмейнерс имел возможность сравнять счет, пробивая со штрафного - парировано. Доменико Берарди - главный неудачник матча после Меле, испортил около четырех отличных моментов и позволил гостям надеяться на спасение. В концовке Дуван Сапата не попал в створ, а Мартен де Рон с острого угла зарядил в голкипера.

0:1, «Сассуоло» догнал «Ювентус» и «Лечче» на 13-м месте, соперник делит четвертую строчку.