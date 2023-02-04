​Пиоли объяснил, почему Ибрагимовича исключили из заявки на Лигу чемпионов

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли высказался о состоянии Златана Ибрагимовича. Накануне сообщалось, что 41-швед впервые за восемь месяцев провёл отрезок тренировки в общей группе.

Стоит сказать, что Златан Ибрагимович был исключён из заявки «Милана» на Лигу чемпионов.

«Златан имеет ощутимое влияние на команду. Вчера он тренировался 10 минут. Скоро у нас два матча с «Тоттенхэмом», и у нас нет гарантий, когда Златан сможет быть готов на 100%.

Я всем сердцем желаю, чтобы Златан вернулся на свой уровень. Мало кто смог бы вернуться после такой травмы, проходя через боль и усталость. Но гарантий у нас нет, поэтому я не смог сделать другого выбора, кроме как исключить его из заявки. Я сказал ему об этом несколько дней назад», - сказал Пиоли на пресс-конференции.