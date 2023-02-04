«Ювентус» не будет избавляться от Погба

В прессе появились слухи о том, что «Ювентус» хочет продать или даже разорвать контракт с полузащитником Полем Погба. Впрочем, авторитетный инсайдер Николо Скира сообщает в социальных сетях о том, что «старая синьора» не ведёт переговоры о расторжении трудового договора с 29-летним футболистом. Очевидно, туринский клуб избавляться от Погба не будет.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед». С тех пор француз не провёл ни одного матча в Италии из-за полученной травмы.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Поля Погба в 35 миллионов евро.