Тарделли: «Нынешний футбол - раб денег»

Бывший чемпион мира в составе итальянской сборной 1982 года, Марко Тарделли, считает, что нынешний футбол потерял в своей привлекательности из-за того, что стал слишком зависимым от денег. Тарделли заявил, что футбол превратился в раба денег, и эта ситуация сильно удручает его.

- Футбол, ставший заложником денег, рабом денег - это уже не футбол. В сторону отбрасывается все, кроме денег. А денег, как известно, никогда не бывает достаточно. Из-за денег игнорируются правила, растаптываются привычные ценности, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.