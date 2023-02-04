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Чемпионат Италии. Серия А

Тарделли: «Нынешний футбол - раб денег»

04 Февраля 2023 • 00:13 Комментировать

Бывший чемпион мира в составе итальянской сборной 1982 года, Марко Тарделли, считает, что нынешний футбол потерял в своей привлекательности из-за того, что стал слишком зависимым от денег. Тарделли заявил, что футбол превратился в раба денег, и эта ситуация сильно удручает его.

- Футбол, ставший заложником денег, рабом денег - это уже не футбол. В сторону отбрасывается все, кроме денег. А денег, как известно, никогда не бывает достаточно. Из-за денег игнорируются правила, растаптываются привычные ценности, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Тарделли
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