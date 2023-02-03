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Чемпионат Италии. Серия А

Маннини: «Станкович проделывает отличную работу»

03 Февраля 2023 • 23:29 Комментировать

Генуэзская «Сампдория» угодила в отчаянное положение, она вынуждена сражаться за свое место в Серии А, Генуя рискует остаться без представительства в высшей лиге итальянского футбола, ведь в прошлом году элиту покинула также и «Дженоа».

Но Морено Маннини, бывший игрок клуба, защищавший его цвета в 90-е годы прошлого века, считает, что коллективу рано отчаиваться, так как вставший у руля команды Деян Станкович вдохнул в нее жизнь:

- Как и все дорианцы, верю, что ситуацию можно исправить. До прихода Станковича все было куда печальнее. Он старается, он отлично справляется, ему удалось изменить менталитет и улучшить физическое состояние игроков, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович Морено Маннини
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