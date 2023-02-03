​Стало известно, почему Шкриньяр не перешёл в «ПСЖ» зимой

Милан Шкриньяр станет игроком «ПСЖ» летом – словак уже даже подписал предварительный контракт с грандом Лиги 1, о чём было объявлено несколько дней назад. При этом парижане рассчитывали заполучить защитника уже в январе. Переговоры на этот счёт велись, но сделка всё же не состоялась.

Как сообщает Relevo, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи практически договорился с президентом «Интера» Стивеном Чжаном о зимнем трансфере Милана Шкриньяра, но затем в ситуацию вмешались директора миланского клуба. Они убедили Чжана в том, что Шкриньяра не стоит отпускать, поскольку ему не нашли замену.