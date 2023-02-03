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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло отказался отвечать на вопрос о Кокорине

03 Февраля 2023 • 14:32 Комментировать
Фиорентина
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Болонья
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05.02 20:00

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло не стал отвечать на вопрос о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Считаю ли я Кокорина худшим игроком в истории Серии А? Это провокация, не отвечаю на такие вопросы», — заявил Капелло «РБ Спорту».

Напомним, 31-летний форвард арендован кипрским «Арисом» у «Фиорентины». Кокорин перебрался в стан «фиалок» из «Спартака» в январе 2021 года. За это время он принял участие в 11 матчах за «Фиорентину» и не смог отметиться результативными действиями.

После 20 туров «фиалки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своей копилке 24 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Фиорентина Арис Александр Кокорин
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