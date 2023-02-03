«Ювентус» сыграет с «Интером» в полуфинале Кубка Италии

Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии. В первом противостоянии сойдутся туринский «Ювентус» и миланский «Интер», а в другом встретятся «Фиорентина» и «Кремонезе».

Стоит отметить, что на стадии ½ финала команды проведут между собой по две встречи. Первые матчи пройдут 4-5 апреля, а ответные запланированы на 25-26 апреля. Финальный поединок турнира состоится 24 мая.

Напомним, что действующим обладателем трофея является «Интер».

В турнирной таблице чемпионата Италии «нерадзурри» занимают второе место, а «старая синьора» идет на 13-й строчке. Участники второй пары - «Фиорентина» и «Кремонезе» - располагаются на 12-м и 20-м местах соответственно.